Температура до -26 градусов, пробки в 4 балла и курс доллара 98 рублей. Главное на 23 января в Новосибирске

Прогноз погоды
По данным сервиса "Яндекс.Погода", сегодня, 23 января, в Новосибирске ожидается морозная погода — столбики термометров упадут от -22 до -26 градусов. Однако из-за повышенной влажности температура будет ощущаться как -31 градус.
Также весь день будет идти небольшой снег. Ветер подует со скоростью до семи метров в секунду.
Ситуация на дорогах
Сейчас на дорогах города пробки зафиксированы в четыре балла. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карты".
Курс валюты
Курс доллара был понижен на 1,7 рубля — до 98,28 рублей за доллар.