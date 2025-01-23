Температура до -26 градусов, пробки в 4 балла и курс доллара 98 рублей. Главное на 23 января в Новосибирске

Прогноз погоды

По данным сервиса "Яндекс.Погода", сегодня, 23 января, в Новосибирске ожидается морозная погода — столбики термометров упадут от -22 до -26 градусов. Однако из-за повышенной влажности температура будет ощущаться как -31 градус.

Также весь день будет идти небольшой снег. Ветер подует со скоростью до семи метров в секунду.

Ситуация на дорогах

Сейчас на дорогах города пробки зафиксированы в четыре балла. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карты".

Курс валюты

Курс доллара был понижен на 1,7 рубля — до 98,28 рублей за доллар.