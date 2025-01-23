В феврале в России дополнительно повысят пенсии из-за инфляции

В феврале 2025 года будет дополнительно повышен размер страховой пенсии.

В феврале 2025 года размер страховых пенсий в России будет снова увеличен из-за инфляции, как сообщил aif.ru Сергей Бровчак, доцент департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ. Закон обязывает, чтобы индексация пенсий не отставала от инфляции.

«Страховые пенсии регулируются федеральным законом, — напомнил эксперт. — Этот закон предусматривает повышение выплат в зависимости от роста цен. Пенсии увеличиваются с 1 февраля, а затем планируется еще одна индексация 1 апреля».

В январе пенсии уже выросли на 7,3%, но Росстат сообщил, что инфляция в 2024 году составила 9,5%. Соответственно, с 1 февраля пенсии будут дополнительно повышены на 2,2%, что станет приятной неожиданностью для почти 40 миллионов россиян. Хотя выплаты варьируются, в среднем прибавка составит 520-540 рублей. Повышение коснется и уже выплаченной январской пенсии, когда в феврале пенсионерам начнут начислять дополнительные суммы за первый месяц года.

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