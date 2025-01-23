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общество

В Новосибирске частным клиникам предложили запретить проводить медосмотры мигрантов

Фото: Pexels.com

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой запретить иностранным гражданам проходить медицинское освидетельствование в частных клиниках.

Предлагается, чтобы осмотры проводились только в государственных учреждениях здравоохранения. Об этом пишет Infopro54.

По мнению парламентария, такой подход позволит усилить контроль за проведением медосмотров и исключить возможность выдачи фиктивных справок. Кроме того, это направит дополнительные средства в государственный бюджет.

Представители медицинского бизнеса выступили с критикой инициативы. Руководитель Комитета по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ» Петр Смиренко заявил, что запрет негативно скажется на рынке платных медицинских услуг и предложил применять меры точечно в отношении клиник, уличённых в нарушениях.

В обсуждении также отмечается, что мигранты, прибывающие из стран с отличающимися календарями прививок, могут потенциально быть переносчиками таких заболеваний, как гепатит, туберкулёз, краснуха и корь.

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Игорь Кириченко
Журналист

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