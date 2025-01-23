В Новосибирске эксперт отреагировал на заявление о новой волне мобилизации в марте 2025 года

Политолог Олег Томов прокомментировал информацию о том, что в марте 2025 года в России объявят вторую волну мобилизации.

В России новой волны мобилизации пока не предвидится, заявил эксперт. Он прокомментировал высказывания депутата ГД Алексея Журавлева, который подчеркнул важность подготовки мужчин к возможному противостоянию с Западом. Олег Томов отметил, что жители России могут быть спокойны — пока необходимости в новой мобилизации нет.

Журавлев предположил, что к 2028-2029 годам Запад будет готов к военным действиям против Москвы, поэтому потребуются эффективные военкоматы и подготовленный резерв. Томов согласился с этим, добавив: «Каждый россиянин должен осознавать, что в случае нападения извне он обязан встать на защиту страны с оружием в руках. Однако в данный момент говорить о дополнительной мобилизации преждевременно — подобный вопрос сейчас не стоит», — уточнил он.

Заметим, что ранее сообщалось об изменениях в правилах бронирования от мобилизации, которые вступят в силу с марта 2025 года. Если раньше этим могли заниматься предприятия и региональные власти, то теперь заниматься бронированием могут только федеральные органы власти, Минобороны и другие структуры.

В связи с увеличением численности армии мобилизация не требуется, уточнил Томов, хотя информацию о возможном ее введении активно распространяют в сети. Это увеличение планируется осуществить за счет набора контрактников.