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вчера 23:21
общество

В Новосибирске мошенники воруют Telegram-аккаунты через фейковые «домовые чаты» с QR-кодами

Фото: Pexels.com

Жители Новосибирска столкнулись с новым видом мошенничества.

На подъездах многоквартирных домов появились объявления с QR-кодами, предлагающими присоединиться к «домовому чату» для общения с соседями. Об этом сообщают региональные паблики.

Однако при сканировании QR-кода пользователи попадают на поддельный сайт, маскирующийся под Telegram. На сайте предлагается ввести личные данные для входа в мессенджер. После этого мошенники получают полный доступ к аккаунту, включая переписку и привязанные к нему данные.

Фото В Новосибирске мошенники воруют Telegram-аккаунты через фейковые «домовые чаты» с QR-кодами 2

Подобные «объявления» замечены и в других регионах России.

Будьте осторожны и проверяйте подлинность любых сайтов, запрашивающих ваши данные. Рекомендуется не сканировать подозрительные QR-коды и предупреждать соседей о возможной угрозе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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