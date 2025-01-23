В Новосибирске мошенники воруют Telegram-аккаунты через фейковые «домовые чаты» с QR-кодами

Жители Новосибирска столкнулись с новым видом мошенничества.

На подъездах многоквартирных домов появились объявления с QR-кодами, предлагающими присоединиться к «домовому чату» для общения с соседями. Об этом сообщают региональные паблики.

Однако при сканировании QR-кода пользователи попадают на поддельный сайт, маскирующийся под Telegram. На сайте предлагается ввести личные данные для входа в мессенджер. После этого мошенники получают полный доступ к аккаунту, включая переписку и привязанные к нему данные.

Подобные «объявления» замечены и в других регионах России.

Будьте осторожны и проверяйте подлинность любых сайтов, запрашивающих ваши данные. Рекомендуется не сканировать подозрительные QR-коды и предупреждать соседей о возможной угрозе.