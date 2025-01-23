В Новосибирске продолжаются поиски пропавшего полгода назад молодого человека

В Дзержинском районе Новосибирска уже почти полгода разыскивают 21-летнего Георгия Скуридина. Молодой человек пропал 26 июля, находясь в гостях у своего дедушки в СНТ «Золотая Горка».

По словам родных, около 22 часов Георгий поднялся на второй этаж частного дома, после чего его никто не видел. Утром он исчез вместе с вещами и телефоном. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль, подъехавший к дому. Из-за яркого света фар невозможно определить государственный номер машины или увидеть, сел ли пропавший в этот автомобиль.

Друзья Георгия сообщили, что не контактировали с ним после его исчезновения. По данным полиции, из телефона молодого человека были изъяты SIM-карты.

Мама Георгия, Татьяна, рассказала, что за всё время поисков не получила никакой информации. Георгий на связь не выходил.

В день исчезновения молодой человек был одет в футболку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки. С собой у него был тёмно-синий рюкзак.