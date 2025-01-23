В Новосибирске суд изменил меру пресечения застройщику долгостроя Pool House

Октябрьский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения застройщику долгостроя Pool House Сергею Степанову, подозреваемому в мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Вместо подписки о невыезде и надлежащем поведении Степанов проведет два месяца в следственном изоляторе.

Причиной изменения меры пресечения стало нарушение условий — обвиняемый не проживал по адресу, который указал следователь. Адвокаты утверждали, что Степанов занимается строительством незавершенного объекта, однако суд это не удовлетворило.

По данным следствия, с 2010 по 2021 год Сергей Степанов, возглавлявший ООО «Многопрофильная клиника», привлекал средства участников долевого строительства здания на улице Тополевой, 5 в Новосибирске. Объект до сих пор не введен в эксплуатацию.