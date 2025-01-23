В Новосибирске суд отклонил иск дачников к соседке из-за шума газонокосилки

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел иск владельцев дачного участка к соседке по садоводческому товариществу. Об этом сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Истцы жаловались на шум от работы газонокосилки, который, по их словам, мешал комфортному пребыванию на участке. Они утверждали, что соседка косит траву каждые 2-3 дня вблизи их дома, намеренно причиняя вред здоровью. Для подтверждения своих слов истцы предоставили замеры шума свыше 100 дБ, превышающие допустимые значения.

В иске содержалась просьба обязать соседку соблюдать требования закона «О тишине», использовать только механические газонокосилки, согласовывать время работы и установить ограждение для снижения уровня шума. Также истцы требовали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Ответчица пояснила, что косит траву в разрешённое законом время, а правила дачного товарищества требуют поддержания порядка на участке, в противном случае предусмотрен штраф.

Суд назначил акустическую экспертизу, которая показала, что уровень шума газонокосилки составил 64,7 дБ и соответствует санитарным нормам. На основании этого суд отказал в удовлетворении иска, отметив отсутствие доказательств нарушения прав истцов.

Истцы обжаловали решение в областном суде, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений.