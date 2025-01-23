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общество

В Новосибирске ударит мороз -33 градуса 24 января

Фото: Pexels.com

Сильные морозы ударят в Новосибирске в пятницу.

В Новосибирске в пятницу, 24 января, ожидается сильный мороз. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода», обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Стоит отметить, что в мегаполисе днем будет -22 градуса. Ночью температура опустится незначительно, до -23 градусов. Однако, согласно прогнозу, ощущаться эта температура будет как -33 градуса. Также ожидается небольшой снег.

На выходных, 25 и 26 января, в столице Сибири потеплеет. Температура воздуха в субботу и воскресенье составит -13 градусов, ночью будет -14 градусов. Также ожидаются осадки в виде снега.

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Игорь Кириченко
Журналист

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