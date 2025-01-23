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общество

В Новосибирске выставили на торги недостроенный корпус поликлиники

Фото: freepik.com

В микрорайоне Северный Калининского района Новосибирска выставили на продажу трехэтажное здание 29-й поликлиники, степень готовности которого составляет 71%.

Согласно аукционной документации, объект пригоден к использованию без проведения ремонта, однако имеет незначительные дефекты отделки: трещины и сколы штукатурки, царапины, повреждения краски и мелкие дефекты покрытий стен и полов.

Здание выставлено на аукцион с начальной ценой в 99 миллионов рублей. Лот включает здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров и земельный участок под ним площадью более 1,3 тысячи квадратных метров. Объекты находятся в федеральной собственности.

Прием заявок на участие в торгах завершается 18 февраля, а сам аукцион состоится 26 февраля.

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Игорь Кириченко
Журналист

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