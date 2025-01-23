Вещи директора новосибирского цирка выкинули из служебного жилья

Из служебного жилья выбросили вещи директора цирка Новосибирска.

Вчера, 22 января 2025 года, в Новосибирске выселили директора местного цирка Сергея Шабанова из служебного жилья. Об этом пишет портал «Прецедент».

Комиссия, возглавляемая исполнительным директором Мариной Тучиной, вскрыла его комнату и вывезла вещи в неизвестном направлении, несмотря на решение суда, признавшего выселение незаконным.

«Около шести часов вечера они составили комиссию во главе с Тучиной, исполнительным директором. Пришли в общежитие, когда нас там не было, вскрыли номер в очередной раз и давай вытаскивать оттуда все вещи. Еще и на камеру снимали весь процесс. Сергей Воропаев — энергетик новосибирского цирка, который был членом комиссии, возмутился и сказал, что нельзя так делать, не уведомив меня. Но ему ответили: «Заткни рот, не лезь, без тебя мы знаем, что делаем, а ты нам в комиссии не нужен». Он позвонил в полицию. Приехал участковый с нарядом», — поделился директор.

Сейчас Сергей Шабанов продолжает бороться за свои права в суде, а пока вынужден жить у друзей, так как другого жилья у него нет.

Напомним, что в новосибирском Центре креативных индустрий сменился директор