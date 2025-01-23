Власти Новосибирской области сократили расходы на лесную охрану на 36%

Власти Новосибирской области на 36% сократили расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов.

Замминистра природных ресурсов и экологии Жанна Шурова сообщила, что в 2025 году на эти цели выделено 625 млн рублей, тогда как в 2024 году было направлено 850 млн.

Шурова отметила, что сокращение связано с отсутствием ассигнований на приобретение специализированной техники, но это не означает, что в 2025 году такие ассигнования не будут выделены. Из общего объёма финансирования 456 млн рублей составляют федеральные средства, а 168 млн – региональные.

Средства будут направлены на формирование лесопожарных станций и создание плана противопожарного обустройства региона.