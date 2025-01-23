70.71% 4.1
70.71% 4.1
сегодня
23 января, 22:42
пробки
1/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 99.09 | eur 103.6
70.71% 4.1
сегодня
23 января, 22:42
пробки
1/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 99.09 | eur 103.6
сегодня 20:30
общество

Власти Новосибирской области сократили расходы на лесную охрану на 36%

Фото с сайта mpr.nso.ru

Власти Новосибирской области на 36% сократили расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов.

Замминистра природных ресурсов и экологии Жанна Шурова сообщила, что в 2025 году на эти цели выделено 625 млн рублей, тогда как в 2024 году было направлено 850 млн.

Шурова отметила, что сокращение связано с отсутствием ассигнований на приобретение специализированной техники, но это не означает, что в 2025 году такие ассигнования не будут выделены. Из общего объёма финансирования 456 млн рублей составляют федеральные средства, а 168 млн – региональные.

Средства будут направлены на формирование лесопожарных станций и создание плана противопожарного обустройства региона.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в