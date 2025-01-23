Вспышка гриппа накрыла туристов из Новосибирска в Таиланде

В Таиланде зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Туристы из Новосибирска подхватили инфекцию.

Семья новосибирцев Ирина и Олег Макаровы неделю назад отправились на Пхукет. На четвертый день отдыха у них появились симптому птичьего гриппа. По словам новосибирцев, многочисленные туристы остаются в гостиницах, страдая от высокой температуры, которая держится около недели. Некоторые россияне испытывают такие симптомы, как потеря голоса, першение в горле, сильный озноб и кашель. Туристы утверждают, что заболевшие пытаются лечиться местными средствами, что иногда вызывает осложнения.

Медики подтверждают наличие гриппа, а департамент здравоохранения Таиланда ужесточил контроль за птичьим гриппом по стране.

«Большинство заболевших туристов из России находятся на Пхукете, инфекция также зарегистрирована на Пхангане. Местные противокашлевые и противовирусные препараты не приносили облегчения», – поделился новосибирец Олег Макаров в интервью Сиб.фм.

Некоторые тайские врачи предполагали, что это не грипп, а другая бактериальная инфекция, однако точный диагноз остается невыясненным.

В начале января власти Таиланда сообщали об отсутствии вспышек птичьего гриппа и рекомендовали профилактические меры. Позже министерство здравоохранения выразило озабоченность увеличением числа случаев обычного гриппа, а также информировало о мониторинге потенциальных вспышек птичьего гриппа.

6 января в США зафиксировали первую смертельную инфекцию от птичьего гриппа H5N1: она поразила человека старше 65 лет с существующими заболеваниями, вероятно, после контакта с домашней или дикой птицей.