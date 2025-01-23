Высший балл: «Ростелеком Лицей» запустил подписку для успешного поступления в вуз

«Ростелеком Лицей» поможет сибирским школьникам успешно сдать ЕГЭ и стать студентами. На образовательной платформе доступна подписка «Выпускник», с помощью которой можно повторять учебный материал, а также решать тренировочные тесты и получать экспертную оценку от членов предметных комиссий ЕГЭ.

Готовиться можно в любое удобное время и в любом месте, где есть интернет. Такой подход поможет разгрузить график старшеклассников и избежать лишних затрат на многочисленных репетиторов.

Три раза в месяц будущие выпускники смогут тренироваться в сдаче ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию, решая актуальные варианты тестирования на 2024-2025 год. Процесс выполнения заданий максимально повторяет реальные условия экзамена: запускается таймер и используются бланки, соответствующие требованиям ЕГЭ. Результаты с комментариями экспертов будут доступны в течение 72 часов.

Николай Зенин, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Платформа “Лицей” — это удобный и надежный онлайн-инструмент для самообразования. Все учебные материалы разработаны ведущими педагогами страны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Сервис прошел экспертизу и получил положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России».

Новая экзаменационная подписка от «Ростелеком Лицей» разработана в партнерстве с платформой «Иксора» (дочерней компанией «Ростелекома»).

Учиться в «Ростелеком Лицее» может каждый школьник. Здесь собрано свыше 5 700 уроков по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы).

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