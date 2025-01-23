«Запрещают русский язык». Актёр сериалов Юрий Яковлев-Суханов переехал в Новосибирск спустя 35 лет жизни на Украине

Актёр из Новосибирска Юрий Яковлев-Суханов долгое время жил и работал в Киеве. Два года назад артист вернулся домой. На его счету 139 ролей в сериалах и фильмах таких как «Ментовские войны», «Пока станица спит», «Пёс», «Нити судьбы». В интервью Сиб.фм актёр поделился воспоминаниями о начале карьеры, творческом пути и обстоятельствах, которые привели его к возвращению в Новосибирск.

«Моя мама не хотела, чтобы я был актёром»

Юрий Яковлев-Суханов родился в Новосибирске и провёл детство в районе улицы Народной, позже его семья переехала на ул. Макаренко. Учёбу он окончил в школе №184, где увлекался спортом и, по его словам, даже не задумывался о будущем в актёрской профессии.

После школы поступил в НГТУ (тогда ещё НЭТИ) на техническую специальность, хотя, как он признаётся, учился в школе на тройки. Для него поступление в престижный вуз стало принципиальным шагом: доказать, что способен на большее. Однако уже через год Юрий понял, что математика — это не его путь.

Переломным моментом стала армия. Именно там, читая статью Юрия Соломина о его актёрской карьере, он впервые задумался об этой профессии. После демобилизации Юрий устроился работать на завод, где открыл для себя заводской театр.

— Что сподвигло вас поступить в театральное училище?

— Моя мама не хотела, чтобы я был актёром. А двоюродная сестра работала с женой одного знаменитого актёра «Красного факела» Валерия Харитонова, Народного артиста СССР. Сестра договорилась с женой этого актёра, чтобы он меня послушал. Мама тогда говорила: «Пусть он ему скажет, что он бездарный, и на этом всё закончится».

А произошло кардинально противоположное. Я стал учеником главного режиссёра «Красного факела» Михаила Резниковича. Два года проучился в Новосибирске, а потом Резниковича пригласили на Украину заведующим кафедрой в Киевский театральный институт Карпенко-Карого. Он взял с собой шесть человек, а поступили только трое, среди них был я.

Потом работал в национальном академическом театре русской драмы. Это был один из самых сильных театров, пока всё не началось рушиться.

«Там всё русское искореняется»

— Сколько вы проработали в Киеве?

— Я уехал в 1988 году. Жил и работал там до 2023 года.

— Почему спустя столько лет решили переехать обратно в Новосибирск?

— Потому что там нет реализации, возможностей. Всё русское искореняется. Вплоть до того, что нельзя в центральном парке читать книжки на русском. Там есть патрули, если кто-то увидит, то могут дело возбудить. Русскую музыку нельзя слушать в машине. Это там происходит прямо сейчас.

Сначала всё было хорошо, я никогда не сидел на месте. У меня 80% фильмов —это совместные украинско-российские группы. Где-то раз в неделю я ездил в Москву на пробы и съёмки.

Там всегда было 50% русскоговорящих жителей. Я шёл по улице, а молодёжь разговаривала на русском, им 14-15 лет, хотя в школе всё на украинском, но у них протест. Они в жизни, дома, на улице разговаривают на русском. Невозможно заставить насильно людей. Ситуация придёт обратно к тому, к чему надо. И все восстановится.

— В последнее время многие артисты попадают в списки запрещённых в России из-за своих политических высказываний. Как вы относитесь к ситуации, когда культура и творчество становятся объектами политической цензуры? И что, по вашему мнению, важнее: сохранять свою гражданскую позицию или следовать за искусством, которое не имеет границ?

— Сейчас идёт много перегибов во всех сферах — в спорте, культуре и во многом другом. Я вижу, как некоторые голливудские актёры, например, Морган Фримен, записывают ролики с критикой России. Но откуда они знают? Они были в России?

У каждого есть своя сфера, где он может быть полезен и выразить себя. А если хочешь говорить о сложных темах, уходи из профессии и становись политологом или журналистом, чтобы разобраться досконально. Гражданская позиция должна быть, но её можно проявлять в творчестве — через рассказы, фильмы, образы.

Кто-то на этом пытается сделать себе пиар. Многие просто не владеют ситуацией, не знают, о чём они говорят. Вы отправляйтесь тогда туда, посмотрите. Вот некоторые журналисты, например. Едут в горячие точки, несмотря на страх, ведут репортажи с места событий. Это достойно уважения.

— За критику СВО артистам хотят запретить въезд в Россию на 50 лет. В списке находятся многие российские актёры. Как вы относитесь к артистам, оказавшимся в списке?

— Очень хороший эпизод есть в «Служебном романе». Когда Новосельцев возвращает деньги Самохвалову, говорит: «Я у тебя 10 рублей занимал», и только после этого даёт ему пощечину.

Они получили здесь звание, деньги, популярность, известность. Вот отдайте всё, что вы получили, а тогда, пожалуйста, костерите.

Мне это просто непонятно, и кроме недоумения ничего не вызывает.

«Мелодрамы заменили людям романы»

— О каком проекте вам хотелось бы рассказать больше всего? Что из всей фильмографии вам наиболее ценно?

— Долгое время я снимался в сериале «Пока станица спит». Сначала я играл там казака, потом атамана. И, по-моему, в 130 серии мой персонаж погибает. Хорошие актёры работали на съёмочной площадке. Режиссёры — Елена Цыплакова и Бата Недич.

В сериале «Пёс» у меня замечательная роль, я играю двух братьев-близнецов. Один уголовник, а другой бизнесмен.

— Как вы относитесь к тому, что мелодрамы часто не воспринимают как серьёзное или качественное кино, а их популярность объясняют только лёгкостью восприятия у зрителей? Согласны ли вы с таким мнением, и как вы оцениваете роль мелодрам в современной киноиндустрии?

— Мелодрама — это классика сопереживания, страдания. Мелодрамы заменили людям романы, которыми раньше зачитывались девушки. Ну и некоторые мужчины тоже читали. Мелодрама — это очень далекое творчество, которое из книжек переросло в сериал. Книжка стала телевизором, грубо говоря.

Но опять же, многое зависит от того, как её снять и как её преподнести.

— С кем из нынешних звёзд кино вам удалось поработать за всю вашу карьеру? Вы дружите с кем-то из них?

— Очень хорошо и долго мы общались с Галиной Александровной Польских. Когда я приезжал в Москву, мы созванивались. Это тёплый, профессиональный человек с высочайшим уровнем культуры, интеллигентности, тактичности.

С Эммануилом Виторганом общались, работали вместе в сериале «Две стороны одной Анны».

— Из Новосибирска тоже есть достаточно большое количество популярных актёров: Ирина Алфёрова, Андрей Панин. Сейчас популярны земляки Софья Зайко, Никита Кологривый. Вы с кем-то знакомы?

— Из новосибирских актеров я знаю Юрия Владимировича Назарова. Я с ним снимался в «Медовой любви». Там он мне подарил свою фотографию с автографом. Назаров играл в фильме «Маленькая Вера», «Земля Санникова», снимался у Тарковского. Очень известный актёр.

— Мы много в прошлом году писали про скандал новосибирского актёра Никиты Кологривого: когда он приехал в Новосибирск и укусил официантку. Как вы оцениваете такое поведение артиста?

— Актеры, которых я ценю, Юрий Назаров, Галина Польских, Эммануил Виторган — это люди культуры, того поколения.

Я считаю, что так вызывающе не должен вести себя актёр. Если ты известный, то ты должен нести определённую культуру. Иначе это всё получается профанация. Должна быть ответственность. Особенно у популярных актёров, на которых все смотрят.

«Я считаю, это просто тупость»

— Говоря сейчас о современном кино, что вы смотрели из последнего, например, «Мастер и Маргарита»? Нравится ли что-то из того, что сейчас выходит?

— Это моё личное мнение, но я бы вообще не касался мистики. Вот «Мастера и Маргариту» вообще нельзя трогать. Оно особняком стоит. Я смотрел только старый сериал по роману. А вот этот последний фильм я не смотрел и не буду смотреть.

У меня друг снимался в одном проекте, играл Иуду, и на съёмках кто-то погиб. Всякие вещи случались. Он сам чуть не умер, когда его подвешивали. И про съёмки «Вия», где играли Куравлёв и Варлей, разные истории рассказывали. Поэтому я против.

Всё в жизни основано на каких-то энергиях, и их лучше не трогать.

— Сейчас много снимают фильмов по сказкам: «Бременские музыканты», «Летучий корабль». Как вам это?

— Вот это очень нравится. Еще нравится «Холоп», «Последний богатырь».

У нас сейчас сильная киноиндустрия.

— А из зарубежного современного кино что нравится?

— Сейчас у них идёт деградация. В том плане, что обязательно в фильме должен быть темнокожий, человек нетрадиционной ориентации и так далее. Если, например, мы берем Шекспира, как ты туда впихнешь этих людей? Я считаю, это просто тупость.

К искусству это никакого отношения не имеет. Раньше были хорошие фильмы. Особенно когда там есть определённая философия или определённые идеи. Например, «День сурка» — он и комедийный, и весёлый.

ТЕАТР

— Какая у вас сейчас деятельность? Вы где-то работаете в театре или снимаетесь?

— Я преподаю сейчас в Новосибирском колледже культуры и искусств основы режиссуры, сценарного искусства и актёрское мастерство.

— А в театрах вы сейчас играете?

— Пока не играю.

Игорь Лыткин, мой однокурсник, и его брат Олег много лет играют в «Театре 54». К 8 марта планируем выпустить там спектакль «Скамейка», который я играл в Киеве. Два одиноких человека, мужчина и женщина – это всегда тема. Вот, кстати, мелодрама в театре. И всегда аншлаг. Первыми исполнителями были Олег Табаков и Татьяна Доронина.

Сейчас у меня нет времени ходить в театры даже как зрителю. Помимо преподавания я выкладываю разные программы в VK Видео, Dzen и YouTube. В основном это аудиокниги.

— Вот уже несколько недель не сходят с повестки новости о том, как Дмитрий Певцов решил расстаться с театром «Ленком. Конфликт возник из-за того, что портрет Певцова сняли в театре. Вы как считаете, может ли что-то в отношениях актёра и театра стать настолько болезненным, что, несмотря на успехи, может возникнуть подобный скандал?

— По этой теме я читал интервью с Александром Збруевым. Он проработал там очень много лет. Для меня он авторитет, и его мнение гораздо сильнее, чем Дмитрия Певцова.

Збруев говорил, что Певцов не имеет права называть «Ленком» своим театром, потому что он не выращен этим театром, а пришлый, по большому счету. Например, Олег Янковский, Николай Караченцов, Збруев, воспитались в этом коллективе. Они могли бы еще возникать, но не Дмитрий Певцов, который пришел из Театра Луны. И то, я думаю, они никогда бы не сказали ничего плохого по отношению к бывшему директору Марку Анатольевичу Захарову.

Я Певцова видел несколько раз на съёмках. Я считаю, сор из избы не надо выносить. У тебя что-то не получилось, иди туда, где у тебя получится. Вот, мол, мой портрет сняли. Ну, а ты кто, чего ты качаешь права? Ну сняли твой портрет, не нужен ты театру. Театр вообще жёсткая структура.

Он ушел из театра, почему его портрет должен там быть?

— Что бы вы посоветовали молодым начинающим актёрам? Вернувшись в начало своей карьеры, вы бы изменили что-то?

— Если бы я вернулся назад, я бы поступал на режиссёрский. Потому что актёрская профессия одна из самых зависимых от всего. Мы зависим даже от дворника, от погоды, от света, от костюма, от обуви, от режиссёра, от ассистентов, от партнёров, от настроения.

А совет такой — если ты чувствуешь, что готов идти до конца в этой профессии, то действуй. Если есть сомнения, то лучше не надо.