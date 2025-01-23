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общество

Житель Новосибирской области ответит в суде за стрельбу по мусоровозам

Фото: BFM-Новосибирск

В Бердске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в хулиганстве.

В Бердске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве. По данным прокуратуры, с июня 2023 года по март 2024 года мужчина стрелял из пневматической винтовки с балкона своей квартиры по гражданам, автомобилям и спецтехнике.

В результате его действий был ранен один человек, а также повреждено имущество частного лица и одной организации.

Стрелка заключили под стражу, пневматическая винтовка была изъята. Уголовное дело передано в суд. Рассмотрение дела состоится в ближайшее время.

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Игорь Кириченко
Журналист

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