Житель Новосибирской области ответит в суде за стрельбу по мусоровозам

В Бердске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в хулиганстве.

В Бердске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве. По данным прокуратуры, с июня 2023 года по март 2024 года мужчина стрелял из пневматической винтовки с балкона своей квартиры по гражданам, автомобилям и спецтехнике.

В результате его действий был ранен один человек, а также повреждено имущество частного лица и одной организации.

Стрелка заключили под стражу, пневматическая винтовка была изъята. Уголовное дело передано в суд. Рассмотрение дела состоится в ближайшее время.