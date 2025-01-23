Жители Новосибирска назвали, что помогало им экономить в студенческие годы

В преддверии Дня студента аналитики Авито узнали у жителей Новосибирска, каким бюджетом они располагали в студенческие годы, какие хитрости помогали им экономить, а также в какие студенческие приметы верили опрошенные. Выяснилось, что в среднем у них было около 13 000 рублей в месяц, а стипендию получали около 70% респондентов. Для успешной сдачи сессии опрошенные чаще всего перед экзаменом клали монетку под пятку. При этом 67% до сих пор поддерживают дружеские отношения с одногруппниками, из них 17% видятся друг с другом регулярно.

Самые популярные способы экономии

Один из навыков, который студенты получают за время учебы в университете, — это умение уместить все свои расходы в небольшую стипендию и карманные деньги от родителей. По данным опроса, 53% экономили покупая товары «с рук». Девушки в основном покупали в ресейле одежду (22%), книги (17%), учебные материалы (14%) и различные аксессуары — сумки, украшения и прочие (10%). Молодые люди чаще покупали «с рук» электронику (23%), бытовую технику (12%) и спортивный инвентарь (9%). При этом 22% сами перепродавали ненужные вещи — так чаще делали парни.

Чтобы сэкономить, многие также готовили еду дома (59%), пользовались исключительно общественным транспортом (53%) и ходили в библиотеки вместо покупки книг и учебников (33%). Также 30% жили в общежитии, а 12% занимались спортом на улице, чтобы не тратиться на спортзал.

Большинство жителей Новосибирска отметили, что в пересчете на современные деньги их ежемесячный бюджет в студенчестве в среднем составлял около 13 000 рублей. При этом более половины (52%) респондентов, кто учился в колледже или университете, получали стандартную стипендию. Повышенная стипендия была у 14% опрошенных — причем чаще ее получали девушки (17%), чем парни . У 25% стипендии не было совсем.

В какие приметы верили больше всего

Чтобы сохранить стипендию, важно было удачно сдавать экзамены. Многим настроиться на успешное прохождение всех испытаний помогала вера в приметы. Например, почти треть (29%) опрошенных клали монетку под пятку, более четверти (27%) в день экзамена просили близких ругать себя. Также 20% держали друг за друга кулачки, столько же считали плохой приметой возвращаться за забытой вещью домой, а 17% — кричали в окно «Халява, приди!». При этом 22% ни во что из этого не верили и просто тщательно готовились.

Из памятных вещей с тех времен опрошенные в основном хранят дипломы (54%) и фотографии с друзьями (45%). При этом 67% респондентов остались друзьями со своими сокурсниками и одногруппниками, причем 17% из них регулярно видятся и общаются друг с другом.

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