В 2025 году в Новосибирской области планируется заключить около 7 тысяч социальных контрактов

В 2025 году в Новосибирской области в рамках национального проекта «Семья» планируется заключить около 7 000 социальных контрактов. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

Социальный контракт является одним из инструментов реализации нацпроекта, направленного на создание условий для успешной и здоровой жизни российских семей.

Прогнозируется, что количество граждан, получающих социальную поддержку по соцконтракту в 2025 году, вырастет на одну треть по сравнению с прошлым годом. Приоритет при заключении контрактов отдается участникам СВО и многодетным семьям.

В области можно заключить социальный контракт по четырем направлениям: открытие собственного дела, ведение личного хозяйства, поиск работы или помощь в трудной жизненной ситуации. Объем финансирования этих целей в 2025 году составит более 1 миллиарда рублей.