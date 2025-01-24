21-летнего новосибирца осудили за смертельное избиение

Житель Новосибирска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшего его смерть.

21-летний житель Ленинского района Новосибирска приговорён к восьми годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в июне 2024 года на улице в Ленинском районе между мужчинами произошел конфликт — подсудимый нанес 37-летнему потерпевшему множественные удары по голове, после чего тот скончался в больнице.

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