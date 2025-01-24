95 тонн бумаги и пластика сдали в контейнеры для раздельного сбора мусора на вокзалах в Новосибирской области в 2024 году

В 2024 году 95 тонн вторсырья, собранного на вокзалах Новосибирской области, отправлено на переработку. Из них 92 тонны (бумага, пластик и стекло) пассажиры и посетители вокзалов принесли в контейнеры для раздельного сбора мусора, 3 тонны пластиковых и алюминиевых бутылок сдали в фандоматы.

Первые контейнеры для раздельного сбора мусора появились в декабре 2023 года. На сегодняшний день на вокзалах в Новосибирской области установлены 80 урн для раздельного сбора мусора, 40 многосекционных урн стоят на привокзальных площадях.

Первый фандомат для приема пластиковых и алюминиевых бутылок заработал в марте 2023 года на вокзале Новосибирск-Главный. Сегодня тару принимают 8 фандоматов на железнодорожных вокзалах Новосибирск-Главный, Барабинск, Бердск, Чаны, Татарская, Новосибирск-Западный, Черепаново.

Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора и работа фандоматов позволя-ют снизить нагрузку на мусорные полигоны, увеличить сбор вторичного сырья. А также привлечь внимание общественности к теме раздельного мусора и бережного отношения к природе.