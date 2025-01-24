Агроном Иван Степанов: «Это романтика – работа на земле»

По итогам 2024 года Новосибирская область заняла первое место в СФО по экспорту продукции АПК – более одной трети от общего объема аграрного экспорта сибирских регионов. По информации регионального минсельхоза, план перевыполнен на 56,7 %.

Наиболее значимые позиции занимают зерновые, масличные и зернобобовые культуры, на которые приходится более 61,4 % регионального экспорта АПК. Данный результат невозможен без кропотливой работы новосибирских аграриев. Яркий представитель молодых специалистов, кто сегодня обеспечивает лидерские позиции региона — Иван Степанов, главный агроном одного из ведущих хозяйств Искитимского района.

Иван Степанов работает главным агрономом в одном из лучших сельхоз предприятий Искимского района уже четвертый сезон, а общий стаж в профессии более 15 лет. Профессию агроном выбрал неслучайно. Его отец, Александр Степанов, в 90-е годы был руководителем хозяйства в Искитимском районе и постоянно брал сына с собой в поля, Иван, видел как в разные времена года меняется ситуация на полях, какой труд прилагают аграрии, чтобы собрать достойный урожай.

- Запало в душу все это, решил связать свою жизнь с сельским хозяйством, — поясняет Иван Степанов. — Это ведь так увлекательно: видеть красоту природы, как жизнь зарождается и продолжается. Семя ложится в почву, прорастает, созревает. И ты за всем этим наблюдаешь. Для меня в этом есть романтика. У каждого свои интересы в жизни, все люди разные. Кого-то увлекает хоккей, футбол, столярное дело, или с металлом работать, а мне интересно видеть, как живет природа.

Самое главное в своей работе молодой агроном видит в том, чтобы вырастить хлеб, и накормить людей.

- Здесь с растениями как с дитем работаешь. Надо вырастить, накормить, защитить, вылечить, довести до готовой продукции.- делится Иван Степанов.- Завозим новые сорта зерновых, технологию разрабатываем, смотрим, какая лучше подходит для данного участка земли. У нас разброс полей большой, почвы там разные, к каждому участку нужен индивидуальный подход. Где-то придерживаемся традиционной технологии, где-то применяем современные методы, экспериментируем.

Директор АО «Быстровское» Александр Алексеевич Середа: «Сергей очень исполнительный человек, все о сем просят выполняет безукоризненно. Но при этом у него всегда есть собственное мнение – это очень важно для хорошего специалиста! Он, безусловно, любит свое дело, никогда не считается со временем, может и по 15, и по 18 часов работать. Особенно в период химобработок. Он и утром проконтролирует ход работ, и ночью заедет на поля и проверит, все ли в порядке. Словом, человек полностью отдает себя любимому делу. К тому же ему как-то в этом графике удается быть еще и хорошим семьянином – отцом и мужем. Я очень доволен, что у нас такой агроном!».

Как рассказал агроном Степанов, прошлой весной на одном из полей опробовали технологию нулевой обработки почвы, засеяли пшеницу, результатом оказались довольны, в этом сезоне продолжат применение данной технологии.

По словам Ивана Александровича, работа агронома — процесс творческий. Растениеводство хоть и подчиняется строгим научным принципам и законам природы, не терпит механического повторения процессов и операций. Каждый сезон отличается от предыдущего природно-климатическими условиями. И приносит свои сюрпризы и испытания аграриям. Если агроном подходит к работе творчески, то всегда найдется место для экспериментов с системой обработки почвы, подбором сортов семян, и так далее.

Хватает и переживаний: как поведет тот или иной сорт зерна, оправдает ли себя технология и как погода повлияет на результат. Но все переживания с лихвой компенсируются, когда хозяйство собирает хороший урожай.

Заместитель главы Искитимского района, начальник управления сельского хозяйства Виктор Яковлевич Лоханов: «Благодаря уверенности и напористости агронома Степанова именно в АО «Быстровское» появилась первая в районе метеостанция. Теперь аграрии могут точнее узнавать о погодных условиях, и что-то загодя предпринимать, используя данные метеостанции. Кроме того, стоит отметить, что Иван Степанов постоянно использует все самые последние технологические разработки в сельском хозяйстве, он постоянно учится, с большим интересом общается по поводу технологий со своими коллегами из других хозяйств района».

У полеводов ненормированный рабочий график. С начала посевной весной и до завершения уборочной кампании осенью практически весь световой день они проводят в полях. В хозяйстве разброс полей от 60 до 70 километров, утро агронома начинается с объезда угодий. И так из года в год.

Зимой работы тоже очень много. Идет подготовка семенного материала на следующий сезон. Заключение договоров на поставку средств защиты растений. Проводится анализ прошлых сезонов и выбор стратегии на предстоящий посевной сезон.

При всей этой загруженности находит время для семьи. У Ивана и Елизаветы Степановых трое детей: сын Иван и две дочери Василиса и Дарья. Старший Иван учится в 10 классе, планирует пойти по стопам отца и деда работать в сельском хозяйстве.