Актёр Яковлев-Суханов осудил скандал с Никитой Кологривым в Новосибирске

Новосибирский актёр Юрий Яковлев-Суханов прокомментировал скандал с Никитой Кологривым, который в прошлом году оказался в центре внимания. По мнению Яковлева-Суханова, артисты должны соблюдать определённые нормы поведения, особенно если они находятся на виду у публики.

«Если ты известный, то ты должен нести определённую культуру. Иначе это всё получается профанация. Должна быть ответственность. Особенно у популярных актёров, на которых все смотрят», — заявил он в интервью Сиб.фм.

Яковлев-Суханов также подчеркнул, что ценит таких актёров, как Юрий Назаров, Галина Польских и Эммануил Виторган — представителей культуры, которые всегда следовали профессиональной этике и оставались образцом для подражания.

Напомним, что актёр из Новосибирска Юрий Яковлев-Суханов долгое время жил и работал в Киеве. В интервью Сиб.фм он рассказал о своём творческом пути.