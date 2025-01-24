Аномальный мороз ударит в Новосибирске 24 января

В Новосибирске в пятницу будут сильные морозы.

В Новосибирске сегодня, 24 января, ожидается сильный мороз. Такие данные приводит сервис Яндекс Погода, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Утром в мегаполисе ожидается -26 градусов. Однако ощущаться погода будет как -32 градуса.

Днем температура воздуха прогреется до -24 градусов. По ощущениям на улице будет -31 градус.

К вечеру температура снова незначительно повысится, до -23 градусов. Ощущаться будет также, как и днем, -31 градус.

Ночью в столице Сибири ожидается -21 градус. Стоит отметить, что весь день будет небольшой снег.