Банк Уралсиб предлагает программу долгосрочных сбережений, которая позволит сформировать накопления на будущее или получить прибавку к пенсии*.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это накопительный продукт с государственной поддержкой, который позволяет:

• получить софинансирование от государства в размере до 36 000 рублей ежегодно, в зависимости от суммы взносов и размера дохода клиента;

• получить налоговый вычет в размере до 88 000 рублей ежегодно, в зависимости от суммы взносов и размера дохода клиента;

• приумножить внесенный капитал за счет инвестирования средств клиента.

Вкладчиком и участником (лицо, в пользу которого открывается договор, может не совпадать с вкладчиком) ПДС может стать гражданин РФ с 18 лет. Минимальная сумма взноса для открытия программы и получения государственного софинансирования составляет не менее 2 000 рублей в год. Требований к размеру и срокам ежегодных взносов нет – участник программы сам решает в каком объеме и с какой периодичностью пополнять свой счет.

Программа открывается и действует на срок 15 лет, либо до достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – но не менее чем на срок 5 лет. Варианты выплат по окончании программы: единовременная выплата, срочные выплаты – на протяжении 5 лет и более, либо пожизненная выплата. Средства на этапе накопления и выплат наследуются, за исключением варианта назначения пожизненной выплаты.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по Программе долгосрочных сбережений можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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