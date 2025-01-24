Дезертир из Новосибирска устроил смертельное ДТП: подозреваемый связан с убийством Кристины Дураевой

В Новосибирске 11 января 2025 года произошло смертельное ДТП на улице Ипподромской.

В результате аварии погиб 26-летний пассажир автомобиля BMW-X5, а две 17-летние девушки получили травмы. По информации Госавтоинспекции, водитель, 40-летний мужчина, не справился с управлением, врезавшись в бордюрный камень и затем в световую опору. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Как стало известно, водитель автомобиля является военнослужащим, который подписал контракт и отправился в зону СВО, находясь в колонии за участие в групповом убийстве 25-летней Кристины Дураевой в 2012 году. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 338 УК РФ «Дезертирство».

Напомним, что Кристина Дураева исчезла в Новосибирске в ноябре 2012 года. Её убийцы, среди которых был мужчина, позднее осуждённый за это преступление, убили её из-за обмана с автомобилем и не вернули деньги. Тела девушки были обнаружены спустя 10 дней. Убийцы получили длительные тюремные сроки.