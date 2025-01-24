Эксперты прокомментировали мощную вспышку на Солнце

22 января вечером зафиксирована Мощная вспышка на Солнце. Это очень редкое и красивое явление. Прямо в центре видимого диска сформировалась структура выраженного чёрного цвета. О возможных последствиях вспышки прокомментировали специалисты Планетария Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

Эксперты рассказали, что эта вспышка на Солнце не несет за собой существенной опасности. Вероятно, вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода.

Напомним, что вечером 21 января также произошла вспышка на Солнце точно по центру солнечного диска, а это свидетельствует о её максимальном влиянии на Землю. Формально балл вспышки был не высокий, но в ближайших окрестностях находились ещё несколько протуберанцев, и один из них вышел из равновесия и добавил вещества в плазменное облако. В итоге, получилось плотное образование, но с не высокой скоростью.

– В связи с низкой скоростью облака солнечной плазмы предполагается, что последствия солнечной вспышки в виде магнитных бурь будут ощущаться в пятницу вечером 24 января. По предварительной оценке ожидаются магнитные бури уровня G2 (средняя буря). Так как магнитные бури пройдут в вечернее время, то высока вероятность полярных сияний, –прокомментировала сотрудник Планетария СГУГиТ Виктория Дамм.