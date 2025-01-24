Форум для строителей и мастеров ремонтных и отделочных работ

Форум мастеров – мастер-школа от лучших практиков в сфере строительных, отделочных, ремонтных, монтажных и мебельных работ состоится на площадке Международной выставки «Сибирская строительная неделя» с 11 по 13 февраля в Новосибирском Экспоцентре.

Популярные отраслевые блогеры, профессионалы своего дела, и амбассадоры известных на рынке брендов представят на Форуме мастеров полезные кейсы, выступят с уникальными мастер-классами, проведут презентации новых материалов, технологий и ответят на все интересующие аудиторию вопросы.

Форум мастеров это:

• 3000+ специалистов

• 35+ мастер-классов / презентаций

• 100 + новинок в сфере отделки / строительства

• 50+ актуальных трендов

• 40+ успешных кейсов

• 3 дня интенсива и творчества

• 1000+ интересных идей

Первый день работы форума (11 февраля) посвящен малярным и отделочным работам. Александр Сурнов расскажет, чем отличается эконом ремонт от ремонта премиум класса. Александр Быков поделится знаниями о том, как увеличить продажи строительных и отделочных материалов. Алексей Кутейников (ютуб-канал FORUMHOUSE) на десять лет вперед обозначит супер-тренд на ИЖС. Константин Зеевальд откроет главный секрет самостройщика.

Второй день (12 февраля) отдан под электромонтажные и плиточные работы. Что касается выступлений, то Владислав Слащев (ОКНА-НОВА) примет участие в работе форума с темой франчайзинга. Вадим Богов расскажет о последовательности в комплексном ремонте помещений. Сергей Янковский остановится на теме архитектурного и ландшафтного освещения в малоэтажном строительстве. Александр Касумов (компания «Строй и Живи») представит актуальную информацию о современном BIM-проектировании в ИЖС. Андрей Ларин и Олеся Худякова пообщаются с аудиторией о неизбежных изменениях в загородном строительстве.

В этот же день Генеральный тематический партнер выставки – компания «Русский Свет» (генеральный партнер конкурса IEK GROUP) проведет VIII Чемпионат Электриков 2025.

Третий день (13 февраля) Форума мастеров – это мероприятия для специалистов мебельного и дверного направления. Для них пройдет конкурс «Лучший конструктор и сборщик мебели», состоятся презентация оборудования, выступления компаний-партнеров, мастер-класс от Елены Бардиной с темой «Эффективный ритейл». Юрий Денисов расскажет про мебельное производство на базе технологии «Nesting», Анастасия Шумова о маркетплейсах в мебельной индустрии.

Кроме того, в рамках Форума мастеров состоятся платные мастер-классы:

• Александр Сурнов. Интерактив. Специфика работы руководителя/прораба.

• Александр Быков. Как легко отработать любое возражение клиента.

• Алексей Кутейников. Продвижение при помощи коротких видео на примере Shorts, reels, tiktok.

• Сергей Янковский. Ландшафтный светодизайн. Концепции, мастер-план, тренды 2025 года.

• Даниил Молчанов. Демонстрация работы технологии Nesting в системе «Базис» от модели до управляющей программы. Обучение работе в модуле «Базис ЧПУ».

• Анастасия Шумова. Как продавать дорого?

• Алексей Лопухин. Как в 2025 году вырастить продажи на падающем траффике в мебельных салонах?

Форум мастеров – это праздник профессионализма и мастерства в сфере строительных, отделочных, монтажных и мебельных работ. Узнавайте новое, развивайте навыки и компетенции и вдохновляйтесь на новые проекты!

Подробнее ознакомиться с программой форума мастеров можно на сайте forummasterov-sbweek.ru

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