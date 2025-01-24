Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о падении дерева на школьников в Новосибирске

В Новосибирске дерево упало на школьников во время штормового ветра.

По информации пресс-службы Следственного комитета России председатель Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о травмировании школьника в Кировском районе Новосибирска.

Известно, что один из детей получил травму и был доставлен в больницу в результате падения дерева возле школы.

«В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошла трагедия», — уточнило ведомство.

Напомним, что в Новосибирск пришли аномальные морозы