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сегодня
24 января, 14:08
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бизнес общество

Импортозамещение и инновации: вице-мэр Маким Останин рассказал о трендах для предпринимателей

Фото: Мэрия Новосибирска

23 января заместитель мэра Новосибирска Максим Останин посетил муниципальное автономное учреждение «Городской центр развития предпринимательства». На встрече представили итоги 2024 года, планы на 2025 год, провели экскурсию по офисным и производственным помещениям, а также познакомились с резидентами бизнес-инкубатора.

Центр оказывает информационную, консультационную, учебно-методическую и имущественную поддержку предпринимателям. За 2024 год субъекты малого и среднего предпринимательства получили 2 400 консультаций. Специалисты ГЦРН провели 91 обучающее и информационное мероприятие, 18 экскурсий для студентов университетов и колледжей, на которых демонстрировали работу центра.

Фото Импортозамещение и инновации: вице-мэр Маким Останин рассказал о трендах для предпринимателей 2

В целях оказания имущественной поддержки начинающим предпринимателям учреждение предоставляет аренду офисных и производственных помещений на льготных условиях. Предприниматель (субъект малого и среднего предпринимательства или же самозанятый), работающий не более 3-х лет с момента государственной регистрации, может по результатам конкурса получить в аренду офисное и производственное помещение по льготной стоимости.

Фото Импортозамещение и инновации: вице-мэр Маким Останин рассказал о трендах для предпринимателей 3

Заместитель мэра Максим Останин посетил бизнес-инкубатор центра. Инкубатор был открыт в 2015 году и с тех пор служит площадкой для поддержки начинающих предпринимателей, например, в сфере технического и швейного производства. Сейчас в бизнес-инкубаторе состоят 30 резидентов.

«Если взять наш отраслевой департамент – департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства – то все перечисленные сферы как раз сконцентрированы здесь, на этих площадках. Задача «Городского центра развития предпринимательства», бизнес-инкубаторов – показывать новые ключевые тренды, сопровождать предпринимателей. Для нас это не только налоговая составляющая, но и занятость горожан», – рассказал Максим Останин. На данный момент фокус работы городского центра развития предпринимательства направлен на импортозамещающую продукцию, инновационные разработки в помощь городскому хозяйству, а также технические решения для специальной военной операции.

Фото Импортозамещение и инновации: вице-мэр Маким Останин рассказал о трендах для предпринимателей 4

Предприниматель сразу приступает к работе в помещении, которое полностью соответствуют всем нормам. В офисах есть необходимые компьютеры, копировальная техника, мебель.

Резиденты отмечают заинтересованность учреждения в ведении предпринимательской деятельности, в быстрой помощи по любым вопросам.

«Ключевую роль в стимулировании инноваций, улучшении качества продукции и услуг играют сегодня молодые предприниматели. Городу нужны люди, способные включаться в городские проекты и ускорять нашу экономику. В Новосибирске социально ответственные предприниматели. У нас складывается эффективное сотрудничество», – убежден мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Фото Импортозамещение и инновации: вице-мэр Маким Останин рассказал о трендах для предпринимателей 5

С 21 января по 20 февраля 2025 года проходит конкурс на право заключения договоров аренды имущества бизнес-инкубатора по адресу: Новосибирск, ул. Троллейная, 87/1, корпус 2. В конкурсе участвуют одно офисное и шесть производственных помещений. Подробнее ознакомиться с документами и условиями конкурса можно на сайте (https://clck.ru/3Ft29G) или по телефону +7(383)284-45-05.

#Мэрия Новосибирска
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Александр Борисов
журналист

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