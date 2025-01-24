Инфляция в Новосибирской области в декабре составила 9,9%

В Новосибирской области в декабре зафиксировано ускорение инфляции. Ее уровень составил 9,9%, что выше показателей по Сибири и России в целом.

Как отметил заместитель начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко, в конце года цены на продукты, непродовольственные товары и услуги выросли. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Торговые сети повысили цены на импортные овощи и фрукты из-за сокращения поставок и ослабления рубля. Это привело к удорожанию яблок и помидоров, в то время как виноград дешевел, но медленнее. Также отмечено, что из-за повышенных осадков в прошлом году урожай картофеля в Сибири был меньше, что способствовало его подорожанию. В автошколах региона увеличились затраты на зарплаты инструкторам, аренду помещений и обслуживание машин, что сказалось на росте цен на обучение вождению.

По данным опроса Банка России, потребительская активность в Сибири остается сдержанной. В частности, в октябре продажи автомобилей в регионе резко сократились, а также снизились продажи мебели, декора и строительных материалов на фоне завершения программы льготной ипотеки и высоких цен на недвижимость.

Прогноз на ближайшее будущее остается осторожным: инфляционное давление высоко, спрос продолжает опережать предложение товаров и услуг. Банк России продолжает поддерживать высокую ключевую ставку, чтобы замедлить инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4% в следующем году.