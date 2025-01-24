Лиза Гусельникова из Новосибирска продолжает путь к снижению веса в шоу «Большие девочки»

23-летняя Елизавета Гусельникова из Новосибирска продолжает участие в шоу «Большие девочки», где планирует сбросить 55 килограммов.

С начальным весом 151 килограмм и ростом 165 сантиметров, Лиза сейчас занимается домашними делами, увлекается рисованием и садоводством. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В рамках проекта ее ждут три месяца тренировок и различных испытаний, таких как преодоление специальной площадки для подготовки пожарных и проверка на стойкость, когда участникам шоу запрещено есть сладкое.

Лиза рассказала, что в детстве столкнулась с трудностями, в том числе с финансовыми проблемами в семье. Это повлияло на ее отношения с едой, и она стала переедать, когда появлялась вкусная пища. В 9 лет ее вес уже составлял 60 килограммов. В школе она сталкивалась с изоляцией, несмотря на хорошие оценки.

Проблемы в семье и тяжелые переживания в детстве также оказали влияние на ее психологическое состояние. Сегодня Лиза стремится простить родителей и научиться принимать себя, надеясь на помощь шоу, которое, по ее словам, помогает ей почувствовать себя более уверенно и заботиться о своем здоровье.