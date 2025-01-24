На вокзалах Новосибирской области собрано 95 тонн вторсырья

В 2024 году на вокзалах Новосибирской области было собрано 95 тонн вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги в пятницу, 24 января.

Из общего объема, 92 тонны (бумаги, пластика и стекла) были отправлены пассажирами и посетителями вокзалов в контейнеры для раздельного сбора мусора, а три тонны пластиковых и алюминиевых бутылок сданы в фандоматы. Всё собранное вторсырьё было направлено на переработку.

Согласно данным ЗСЖД, первые контейнеры для раздельного сбора мусора появились в декабре 2023 года. На данный момент на вокзалах региона установлены 80 урн для раздельного сбора мусора, из которых 40 размещены на привокзальных площадях.

Первый фандомат для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок был установлен в марте 2023 года на вокзале Новосибирск-Главный. На сегодняшний день фандоматы для приема тары работают на вокзалах Новосибирск-Главный, Барабинск, Бердск, Чаны, Татарская, Новосибирск-Западный и Черепаново.