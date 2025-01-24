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общество

Народные приметы 24 января: что можно и нельзя делать

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В народной традиции 24 января называют Федосеевым днем или Федосеем-весняком.

Этот день ассоциируется с переменами в погоде, и крестьяне относились к нему с осторожностью.

Считалось, что оттепели в этот период могут предвещать затяжную и нестабильную весну, а неожиданные морозы – неблагоприятные условия для будущих посевов. Согласно поверьям, именно в этот день из домов и дворов изгоняли нечистую силу, которая, по мнению предков, портила морозы.

Существовали определенные запреты: в Федосеев день нельзя было использовать режущие и колющие предметы, чтобы не навлечь беду на урожай. Также было запрещено резать пироги – их нужно было ломать руками, чтобы сохранить тепло солнца.

Народные приметы также предостерегали от споров, смены места жительства и работы, чтобы избежать проблем и несчастий.

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Игорь Кириченко
Журналист

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