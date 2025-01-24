Национальная цель «Технологическое лидерство»: в Новосибирской области определены приоритеты развития в научной сфере

Поддержка реализации инфраструктурных проектов мирового уровня ЦКП «СКИФ» и кампуса НГУ, развитие СиббиоНОЦ и технологического предпринимательства – эти направления станут главными в научной сфере в Новосибирской области в 2025 году. Приоритеты рассмотрены 24 января в Правительстве региона на заседании коллегии областного министерства науки и инновационной политики.

В Новосибирской области все задачи, поставленные в рамках нацпроекта «Наука и университеты» выполнены. В 2024 году Президентом России обозначен ряд национальных целей до 2030 года. Рост объема научных исследований и разработок – одна из задач национальной цели «Технологическое лидерство». В настоящее время для реализации научно-технологической политики принята государственная программа Новосибирской области «Научно-технологическое развитие Новосибирской области», что еще больше укрепит кооперацию министерств и организаций ННЦ, объединит все инструменты господдержки, ускорит внедрение научных разработок во всех отраслях экономики.

Важность работы в этом направлении неоднократно подчеркивал Губернатор Андрей Травников. «Последнее десятилетие имеет особое значение для развития российской науки и подходов к научно-технологическому развитию страны. Это – период регионализации науки. Никогда прежде такого внимания со стороны властей субъектов Российской Федерации к развитию собственного научно-образовательного потенциала, которое мы видим в последние годы, не было», – подчеркнул глава региона.

Выступившая на заседании коллегии заместитель Губернатора Ирина Мануйлова отметила, что работа по развитию научной отрасли в 2024 году проведена большая, поставленные задачи решены, но перед регионом стоят еще более серьезные задачи на 2025 год, в который состоится одно из самых знаковых событий – 80-летие Победы. «Развитие науки и технологий – это задача не только нашего региона, но и задача достижения научно-технологического суверенитета, важная для всей России. Решая эту государственную задачу, мы должны максимально эффективно использовать наши ресурсы и находить новые инструменты для укрепления экономики страны», – подчеркнула замгубернатора.

В заседании коллегии также приняли участие министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, председатель СО РАН, академик Валентин Пармон, директор федерального исследовательского центра «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук», академик РАН Валерий Бухтияров, ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета, академик РАН, Михаил Федорук, руководство Академпарка и представители инновационных компаний.

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев отметил, что среди приоритетных проектов и направлений развития ННЦ в 2025 году – поддержка реализации инфраструктурных проектов мирового уровня: ЦКП «СКИФ» и кампус НГУ, которые обеспечат преимущество в исследовательской и технологической сферах ученым и разработчикам, развитие беспилотных авиационных систем на территории Новосибирской области, таких приоритетных направлений, как программа деятельности СиббиоНОЦ и технологическое предпринимательство. ,

В свою очередь, председатель СО РАН академик Валентин Пармон подчеркнул важность активного взаимодействия региональной власти, научного сообщества, сфер образования и производства для достижения технологического суверенитета.