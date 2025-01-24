Не ждите аннулирования. Кто должен срочно поменять права в 2025 году?

Россиянам рекомендовали проверить срок действия своих водительских удостоверений. Продлеваться в автоматическом режиме, как было ранее, с 2025 года они не будут.

Начать стоит, по мнению экспертов, с внимательного изучения срока действия своих прав. Так, водительские удостоверения действительные до 2023, 2024 или 2025 годов, менять их не нужно (автоматически продлены на три года после указанной даты). В любом другом случае – заменить права придётся.

Другими поводами для подобных манипуляций с удостоверением водителя станут:

· иностранные водительские права граждан, которые год или более назад получили гражданство России, вид на жительство или разрешение на временное проживание (с 1 апреля 2025 года будут аннулированы);

· иностранные права граждан РФ, которые получили их во время длительного пребывания за рубежом (Белорусские права продолжат действовать в России);

· если изменились персональные данные (к примеру, фамилия);

· в случае изменений в состоянии здоровья;

· потеря или кража водительского удостоверения;

· внешняя негодность (потёртости, заломы и т.п., из-за которых не читаются некоторые данные).

Напомним, что увеличен и штраф за управление автомобилем с недействительными правами от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. при этом госпошлина за замену обойдётся дешевле – всего 2 000 рублей с возможностью переоформления без привязки к месту жительства или регистрации (в любом отделении ГИБДД, в МФЦ или через «Госуслуги»).

Ранее «Сиб.фм» писал о действии истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав.