Несмотря на запрет в Новосибирске продолжает работать японский центр

После запрета в Новосибирске продолжает свою работу японский центр.

Центр «Сибирь-Хоккайдо» продолжает работать в Новосибирске, несмотря на запрет, введенный правительством РФ.

Известно, что муниципальное учреждение, занимающееся вопросами туризма и культурного обмена, не попало под новые ограничения, поскольку его деятельность не затрагивает образовательные программы, закрытые для японских центров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Учрежденный департаментом культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска центр был основан в 1996 году для укрепления связей с Японией и Южной Кореей.

Напомним, что реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции открылся в Новосибирске