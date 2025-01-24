«НОРНИКЕЛЬ» И БЕЛАЗ объединили усилия для производства современной горной техники мирового уровня

«БЕЛАЗ» при поддержке «Норникеля» планирует сформировать новое перспективное направление — производство современной горной техники, соответствующей лучшим мировым образцам. В перспективе это позволит обеспечить горной техникой рынки России и стран СНГ.

Соглашение о сотрудничестве было подписано 23 января 2025 г. в Жодино. В планах партнеров – создание и серийное производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии, а также вспомогательного оборудования.

Совместная работа по созданию новых образцов горной техники уже началась: в рудниках Норильска работают первые тестовые машины — шесть подземных самосвалов МоАЗ-75851 грузоподъемностью 50 тонн, собран опытный образец погрузочно-доставочной машины (ПДМ) МоАЗ-4076 грузоподъемностью 17,2 тонны, созданной для совместной эффективной работы в шахтах с 50-тонниками. В феврале этот новейший шахтный погрузчик будет отгружен норильским горнякам. Российская компания выступает якорным заказчиком, принимает участие в совершенствовании конструкций машин и проведении испытаний. Компании намерены доработать конструкции техники с учетом результатов испытаний, накопленного опыта и лучших мировых достижений.

Важная особенность соглашения в том, что оно предусматривает не только развитие компетенций по производству техники, но и ее капитальный ремонт и техническое обслуживание, своевременную поставку запасных частей.

По оценке сторон, около половины потребности российских добывающих компаний в горной технике приходится на «Норникель». Новое производство позволит практически полностью закрыть эти потребности.

«Наше сотрудничество началось давно, но сегодня оно выходит на новый уровень. С нашей помощью и поддержкой белорусская компания готова занять новую нишу – производство горной техники и запчастей к ней, в чем сегодня нуждаются все российские горнодобывающие компании. Такой комплексный подход позволит укрепить российско-белорусские экономические связи, обеспечить импортозамещение горной техники в России, а также минимизировать риски, связанные с санкционными ограничениями. А в перспективе мы планируем рассмотреть возможность расширения сотрудничества и создания базы для ремонта и обслуживания горной техники в России – в Красноярске», — прокомментировал Николай Уткин, первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля».