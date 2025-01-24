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культура

Новосибирцам назвали главные запреты в Федосеев день 24 января

Фото: АиФ-Новосибирск

В пятницу, 24 января, православные верующие вспоминают преподобных Феодосиев: Великого и Антиохийского.

Этот день в народе также называют Федосеев Весняк, так как по погодным приметам определяли, какой будет весна. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Феодосий Антиохийский родился в богатой семье, но в юности оставил дом и поселился в келье неподалеку от города Росс. Он вел аскетичный образ жизни, непрерывно молился и носил вериги. Позже он основал монастырь у села Маратон, где провел остаток своей жизни.

Феодосий Великий родился в Каппадокии, также покинул дом и поселился в пещере, где прожил 30 лет в молитвах. Со временем он стал наставником для учеников и основал монастырь. В начале VI века он был отправлен в тюрьму за проповедь о необходимости почтить все Вселенские соборы. Феодосий скончался в возрасте 105 лет.

На Федосеев день предки окуривали дом, чтобы защитить его от болезней, и ходили париться в баню, считая, что пар помогает выздороветь.

По погодным приметам этого дня определяли приближение весны:

Теплая погода предвещала раннюю и дождливую весну.

Оттепель сулила короткую весну.

Утренний снег означал вечерние морозы и похолодание на несколько дней.

Если овцы сбивались в стадо, ожидался сильный ветер.

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Игорь Кириченко
Журналист

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