Новосибирцам назвали главные запреты в Федосеев день 24 января

В пятницу, 24 января, православные верующие вспоминают преподобных Феодосиев: Великого и Антиохийского.
Этот день в народе также называют Федосеев Весняк, так как по погодным приметам определяли, какой будет весна. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.
Феодосий Антиохийский родился в богатой семье, но в юности оставил дом и поселился в келье неподалеку от города Росс. Он вел аскетичный образ жизни, непрерывно молился и носил вериги. Позже он основал монастырь у села Маратон, где провел остаток своей жизни.
Феодосий Великий родился в Каппадокии, также покинул дом и поселился в пещере, где прожил 30 лет в молитвах. Со временем он стал наставником для учеников и основал монастырь. В начале VI века он был отправлен в тюрьму за проповедь о необходимости почтить все Вселенские соборы. Феодосий скончался в возрасте 105 лет.
На Федосеев день предки окуривали дом, чтобы защитить его от болезней, и ходили париться в баню, считая, что пар помогает выздороветь.
По погодным приметам этого дня определяли приближение весны:
Теплая погода предвещала раннюю и дождливую весну.
Оттепель сулила короткую весну.
Утренний снег означал вечерние морозы и похолодание на несколько дней.
Если овцы сбивались в стадо, ожидался сильный ветер.