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общество

Новосибирцы 24 раза обратились к омбудсмену с просьбой отменить концерты

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске в 2024 году жители 24 раза обращались к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко с просьбами отменить концерты.

Причиной жалоб становились возможные нарушения прав несовершеннолетних на доступ к информации и информационную безопасность. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Надежда Болтенко отметила, что для защиты детей необходимо уделять внимание их просвещению в образовательных учреждениях, а также рекомендовать родителям проводить беседы с детьми о безопасном поведении в интернете.

Омбудсмен подчеркнула важность осознанного подхода к контенту и соблюдения правил защиты личной информации.

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Игорь Кириченко
Журналист

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