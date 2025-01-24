Министерство обороны Российской Федерации опубликовало обновленную информацию о проведении специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение силам противника в районах Волчанска и Малых Проходов. Уничтожено до 40 военнослужащих, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение в районах населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, боевая техника и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, действуя в Донецкой Народной Республике. Уничтожено до 280 военнослужащих, восемь орудий и станция радиоэлектронной борьбы.

В ходе активных действий группировки «Центр» освобожден населенный пункт Соленое в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 570 военнослужащих, бронетехнику, автомобили и артиллерийские установки.

Группировка войск «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся поражение в районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Потери противника составили до 180 военнослужащих и несколько единиц техники.

На Херсонском направлении подразделения «Днепр» уничтожили до 60 военнослужащих, технику, артиллерийскую установку и склад боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам военной инфраструктуры, скоплениям живой силы и техники в 144 районах.

Средствами ПВО сбито 29 беспилотников.

С начала операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41 177 беспилотников, 20 739 танков и боевых машин, а также другая военная техника.