Под Новосибирском второй кандидат подал документы на пост мэра Бердска

Кандидат в мэры в Бердске живет недавно.

В пятницу, 24 января, документы на участие в выборах мэра Бердска подала второй кандидат – учитель музыки Светлана Верстюк. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн».

Светлане Верстюк 38 лет, она работает педагогом в лицее №7 и недавно переехала в Бердск из другого города. В свободное время занимается выпуском новостей на местном телеканале и ведет видеоканал в интернете.

Ранее на пост мэра Бердска выдвинул свою кандидатуру Вячеслав Бесхлебный, чиновник из Искитима. В этот день в комиссию обратились четыре человека.