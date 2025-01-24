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общество

Под Новосибирском второй кандидат подал документы на пост мэра Бердска

Фото: freepik.com

Кандидат в мэры в Бердске живет недавно.

В пятницу, 24 января, документы на участие в выборах мэра Бердска подала второй кандидат – учитель музыки Светлана Верстюк. Об этом сообщает издание «Бердск-Онлайн».

Светлане Верстюк 38 лет, она работает педагогом в лицее №7 и недавно переехала в Бердск из другого города. В свободное время занимается выпуском новостей на местном телеканале и ведет видеоканал в интернете.

Ранее на пост мэра Бердска выдвинул свою кандидатуру Вячеслав Бесхлебный, чиновник из Искитима. В этот день в комиссию обратились четыре человека.

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Игорь Кириченко
Журналист

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