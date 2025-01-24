Температура до -27 градусов, пробки в 4 балла и курс доллара 99 рублей. Главное на 24 января в Новосибирске

Прогноз погоды

Морозы в Новосибирской области продолжаются, и сегодня, 24 января 2025 года, в регионе температура воздуха будет варьироваться от -22 до -27 градусов. Однако ощущаться холод будет намного сильнее — до -32 градусов, в связи с повышенной влажностью.

Также весь день будет идти небольшой снег. Ветер подует со скоростью до шести метров в секунду.

Ситуация на дорогах

На дорогах Новосибирска пробки зафиксированы в четыре балла. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карты".

Курс валюты

24 января курс доллара подняли с 98,2804 рублей до 99,0978 рублей.