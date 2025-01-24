Цены на такси в Новосибирске резко подскочили утром 24 января

В Новосибирске резко увеличилась стоимость на такси.
Как сообщает портал МК в Новосибирске, сегодня утром, 24 января 2025 года, значительно поднялись цены на одну поездку в такси.
Так, например, поездка из микрорайона Родники до площади Калинина выходит в 750 рублей, вместо обычной стоимости в 350 рублей.
Также отмечается, что поездки с одного берега Новосибирска на другой выходят сейчас более чем в одну тысячу рублей.
Вероятнее всего, резкое увеличение цен связано с пониженной температурой воздуха – сегодня в Новосибирске прогнозируется до -27 градусов.
Напомним, что в Новосибирске авария на ЛЭП оставила без света частный сектор