Цены на такси в Новосибирске резко подскочили утром 24 января

В Новосибирске резко увеличилась стоимость на такси.

Как сообщает портал МК в Новосибирске, сегодня утром, 24 января 2025 года, значительно поднялись цены на одну поездку в такси.

Так, например, поездка из микрорайона Родники до площади Калинина выходит в 750 рублей, вместо обычной стоимости в 350 рублей.

Также отмечается, что поездки с одного берега Новосибирска на другой выходят сейчас более чем в одну тысячу рублей.

Вероятнее всего, резкое увеличение цен связано с пониженной температурой воздуха – сегодня в Новосибирске прогнозируется до -27 градусов.

Напомним, что в Новосибирске авария на ЛЭП оставила без света частный сектор