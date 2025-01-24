В Барабинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло ночью в Новосибирской области.

В ночь с 22 на 23 января 2025 года на территории Барабинского района Новосибирской области водитель управлял автомобилем «Джаг» и двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска, в пути следования на 1181 километре автодороги совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом.

В результате аварии водитель автомобиля «Джаг» умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ранее Сиб.фм писал, что глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по ДТП с автобусом в Новосибирской области