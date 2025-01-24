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общество

В Ленинском районе Новосибирска снесут многоквартирный дом

Фото: Сиб.фм

Аварийный дом на Серафимовича, 3 планируют снести.

В Ленинском районе Новосибирска снесут трехэтажный дом 1940 года постройки. Известно, что его признали аварийным. Снос планируется методом обрушения, после чего территорию будут благоустраивать.

Сейчас городские власти ищут подрядчика для выполнения работ. Информацию о тендере разместили на сайте госзакупок 22 января 2025 года.

Стоимость контракта составляет 1,256 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 30 января.

Напомним, что в Новосибирске снесут 60 частных домов у «Локомотив-Арены»

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Валерия Митрохина
Журналист

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