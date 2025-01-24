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общество

В Новосибирске эксперт заявил о последствиях замедления роста зарплат

Фото: Сиб.фм

Экономист Максим Букаев считает, что снижение темпов увеличения зарплат в России угрожает кадровым дефицитом.

Эксперт Максим Букаев в интервью Сиб.фм сообщил, что замедленный рост зарплат в России может привести к нехватке квалифицированных специалистов и перераспределению работников между различными секторами.

«Сокращение скорости повышения заработной платы в России способно вызвать значительные изменения на рынке труда из-за уменьшения числа квалифицированных кадров. Работники начнут быстрее искать лучшие условия труда, что может привести к массовым переходам специалистов из одной отрасли в другую», – считает экономист.

Одновременно резкий рост зарплат может оказать негативное воздействие на экономику, создавая дополнительное давление на фонд оплаты труда и способствуя увеличению инфляции, прокомментировал Максим Букаев.

По словам эксперта, в 2024 году в октябре номинальные зарплаты выросли примерно на 116%, что является чрезвычайно высоким показателем для России. Однако продолжение такого динамичного роста в будущем маловероятно.

Напомним, что в Новосибирске предложили стипендии не ниже прожиточного минимума

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Валерия Митрохина
Журналист

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