84.13% 13.4
84.13% 13.4
сегодня
24 января, 18:46
пробки
5/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 99.09 | eur 103.6
84.13% 13.4
сегодня
24 января, 18:46
пробки
5/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 99.09 | eur 103.6
сегодня 16:20
общество

В Новосибирске началась программа расселения деревянных бараков в Советском районе

Фото: мэрия Новосибирска

Речь идет о программе комплексного развития территории.

Руководитель управления по жилищным вопросам администрации Новосибирска Денис Ковалев сообщил о старте программы комплексного развития территории в Советском районе. Об этом пишет VN.ru.

Планируется расселить 27 деревянных домов, расположенных на улицах Российской, Героев Труда, Истринской, Рубиновой и Иванова. Завершить переселение жителей планируется до 31 декабря 2026 года.

По данным на январь 2024 года, большая часть обязательств по расселению аварийных домов уже выполнена. Владельцы квартир в домах, попавших под расселение, имеют право на получение нового жилья.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в