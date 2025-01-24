В Новосибирске началась программа расселения деревянных бараков в Советском районе

Речь идет о программе комплексного развития территории.

Руководитель управления по жилищным вопросам администрации Новосибирска Денис Ковалев сообщил о старте программы комплексного развития территории в Советском районе. Об этом пишет VN.ru.

Планируется расселить 27 деревянных домов, расположенных на улицах Российской, Героев Труда, Истринской, Рубиновой и Иванова. Завершить переселение жителей планируется до 31 декабря 2026 года.

По данным на январь 2024 года, большая часть обязательств по расселению аварийных домов уже выполнена. Владельцы квартир в домах, попавших под расселение, имеют право на получение нового жилья.