В Новосибирске предложили стипендии не ниже прожиточного минимума

О стипендиях не ниже уровня МРОТ сообщили в Новосибирске.

В Госдуме РФ предложили повысить стипендии студентам колледжей и вузов до уровня МРОТ для того, чтобы они могли сосредоточиться на учебе.

Известно, что сейчас выплаты составляют менее 1 000 рублей для учащихся средних специальных заведений и чуть более 2 000 рублей для студентов вузов.

Автор инициативы, депутат Дмитрий Гусев, считает, что из-за инфляции студенты вынуждены подрабатывать в ущерб обучению, поэтому повышение стипендий, по его мнению, улучшит условия жизни молодежи и повысит уровень профессионального образования.

Напомним, что в Новосибирской области увеличится материнский капитал с февраля-2025