В Новосибирске самую дешевую квартиру в новостройке продают за 1,9 млн рублей

Общая площадь квартиры — 22 квадратных метра.

В Новосибирске продается квартира-студия за 1 990 000 рублей. Объявление появилось на сайте Авито, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Квартира расположена в новом современном доме на улице Тополевой. Общая площадь квартиры составляет 22 квадратных метра, из которых 16 квадратных метров являются жилыми.

Квартира находится на 10-м этаже 17-этажного дома. Высота потолков — 2.8 метра.

По словам продавца, квартира находится в шaговoй дocтупнocти oт caмого центpa гoрoда, нaпрoтив ТРКЦ AУPA.