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общество

В Новосибирске студенты отметили Татьянин день снежными боями и метанием валенок

Фото: НГТУ НЭТИ

Все желающие могли слепить снеговика, а также попробовать угощения с горячим чаем.

В честь всероссийского праздника Татьянин день (День студента) НГТУ НЭТИ организовал второй межвузовский турнир по снежным боям среди студентов. Об этом пишет МК в Новосибирске.

В программе турнира были представлены зимние развлечения: снежные бои, полет на метле, метание валенок на дальность, перетягивание каната и гонки на санях. Для участия в снежных боях необходимо было собрать команду из 5-10 человек.

Кроме того, все желающие могли слепить снеговика и попробовать угощения с горячим чаем.

Фото В Новосибирске студенты отметили Татьянин день снежными боями и метанием валенок 2

Фото В Новосибирске студенты отметили Татьянин день снежными боями и метанием валенок 3

Фото В Новосибирске студенты отметили Татьянин день снежными боями и метанием валенок 4

Фото В Новосибирске студенты отметили Татьянин день снежными боями и метанием валенок 5

Фото В Новосибирске студенты отметили Татьянин день снежными боями и метанием валенок 6

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Игорь Кириченко
Журналист

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