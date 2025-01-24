В Новосибирске студенты отметили Татьянин день снежными боями и метанием валенок

Все желающие могли слепить снеговика, а также попробовать угощения с горячим чаем.

В честь всероссийского праздника Татьянин день (День студента) НГТУ НЭТИ организовал второй межвузовский турнир по снежным боям среди студентов. Об этом пишет МК в Новосибирске.

В программе турнира были представлены зимние развлечения: снежные бои, полет на метле, метание валенок на дальность, перетягивание каната и гонки на санях. Для участия в снежных боях необходимо было собрать команду из 5-10 человек.

Кроме того, все желающие могли слепить снеговика и попробовать угощения с горячим чаем.